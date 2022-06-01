Біженка з України впізнала свої речі на фотографії з російським танком у Попасній

Російська армія – суцільне збіговисько мародерів. Це вкотре доводить Аліна Коренюк, яка втекла від війни до Великої Британії. На одному з кадрів з окупантом вона побачила, поцуплені у неї речі.

Мільйони українців вимушені були виїхати за кордон, щоб врятуватися від війни, яку розпочала Росія. Але це не заважає їм за сотні, а то й тисячі кілометрів виявляти свідчити про злочини, які чинять російські загарбники.

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Окупанти вкрали у неї новенький бойлер

Аліна Коренюк зазначила, що на світлині, яка поширилась по всьому світу, можна побачити вкрадений у неї бойлер. Його російський військовий везе серед іншого краму на даху танка. Зроблений кадр, як ви вже зрозуміли, у Попасній. Жінка розповідає, що впізнала локацію. З її слів, танк з окупантом проїхав за якихось п'ять хвилин від її дому, перш ніж потрапити до об'єктива.

Жінка зазначила, що саме чоловік побачив, що на фото якісь дуже знайомі речі.

Він сказав: "Ти не бачиш нічого дивного на цьому фото?" і запитав, чи я бачу те саме, що і він,

– розповіла вона.

На фото можна побачити не лише їхній новенький бойлер, який вони не встигли встановити, а й скатертину з літнього будиночка, нові простирадла Disney для її дітей, а також червону картату ковдру.

Аліна Коренюк припускає, що постільна білизна на танку не просто так. Під нею окупант міг ховати іншу техніку. Наприклад, телевізор, адже сім'ї довелось покинути свій будинок і все цінне, щоб врятуватись. Водночас вона зазначила, що побачене її аж ніяк не дивує.

Жінка знала, що окупанти вкрадуть все, що не знищать. Тож вона очікувала, що помешкання у Попасній будуть розграбованими російськими військовими. Про це їх попереджали.

Зауважимо, що Аліна Коренюк вибралася до Саутуеллі, що у Ноттінгемширі. Туди від війни вона подалась зі своїми доньками, 12-річною Христиною та 8-річною Ольгою. З Попасної вони виїхали 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії.

Але іноді не потрібно потрапляти в кадр, щоб стати справжньою знаменитістю серед мародерів. Достатньо просто не мати достатньо інтелекту, щоб користуватись краденим ґаджетом під чужим обліковим записом. Особливо, коли мовиться про смартфон.

Вкрав телефон, але не вийшов з iCloud

Вкрасти новенький iPhone для російських військових, мабуть, верх досягнень у війні проти України. Хай там як, але омріяний гаджет намародерив окупант на Чернігівщині. І, можливо, про цей випадок ніхто б не дізнався, якби не його відверта тупість.

Сержант Антон Кузнецов продовжив користуватись ґаджетом під чужим обліковим записом. Це й стало причиною того, що в хмарний сервіс потрапили його особисті світлини. Крім того, він смартфон вивантажив його посвідчення про відрядження на полігон для відновлення боєздатності. А ще вдалося виявити доволі цікавий документ. Мовиться про рапорт, в якому він написав, що відмовляється надалі брати участь у "спецоперації".

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