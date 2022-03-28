Біженцями стали 3,8 мільйона українців, половина з них – діти, – Єврокомісія

До країн Євросоюзу після російського вторгнення втекли вже 3,8 мільйона українців. Половина біженців – це діти.

Комісарка Євросоюзу з внутрішніх справ Ілва Йоханссон 28 березня розповіла, що кількість українців, які прибувають в ЄС, останнім часом почала знижуватися.

Читайте також Врятуватись від війни: які країни приймають біженців з України

В ЄС втекли вже 3,8 мільйона українців

На піку, втікаючи від війни, Україну щодня залишали по 200 тисяч людей. Тепер ця кількість зменшилася до 40 тисяч.

Діти становлять половину з 3,8 мільйона біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення,

– заявила Йоханссон.

За її словами, 800 тисяч українських біженців вже подали заявки на тимчасовий прихисток в ЄС.

Посадовиця також повідомила, що міністри внутрішніх справ ЄС узгодили загальноєвропейську платформу для реєстрації біженців, які прибувають в Євросоюз.

Нагадаємо, українців приймають у таких країнах: Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Чехія, Румунія, Естонія, Ірландія, Німеччина, Іспанія, Литва, Велика Британія, Швеція.

Ознайомтеся – мер Луцька розповів про ситуацію з переселенцями: дивіться відео