Зловмисники створили низку фірм, які займались начебто набором іноземних студентів. Проте про жодне навчання не мовилось.

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Більшість мігрантів – з країн Африки та Близького Сходу

Іноземці або залишались в Україні, або використовували її як перевалочний пункт на шляху до Євросоюзу. Більшість мігрантів прибули з країн Африки та Близького Сходу.

Правоохоронці провели низку обшуків у Києві та Дніпрі під час яких вилучили:

Комп'ютери, засоби зв'язку та електронні носії інформації.

Документи (серед яких близько 3500 "особових справ" іноземних громадян).

Печатки фірм-контактерів.

Значні суми готівки.

Зверніть увагу! Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за створення чи сприяння терористичній організації.

Дивіться фото з обшуків / Фото СБУ:

У Харкові викрили порушників-іноземців

Зазначимо, що раніше у Харкові на правопорушенні впіймали іноземців: вони не навчались, а працювали у службі доставки. Поліція проводила розслідування у рамках операції "Мігрант", яку розпочали ще у 2018 році.

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А наприкінці вересня на Львівщині прикордонники затримали мігрантів з Туреччини. Вони прибули на українську територію легально, проте покинути її і потрапити до ЄС вирішили у нелегальний спосіб.