Бізнес отримає максимальну свободу, – Шмигаль про революційний проєкт у податковій сфері

Зараз працююча економіка та логістика повинні стати одними з визначальних умов для нашої перемоги. Необхідно сформувати потужний економічний тил, який дозволить забезпечувати армію та країну.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал. Він наголосив, що економічна й податкова система, яка існувала у мирний час не може бути відповіддю на ті виклики, які є зараз.

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Максимальна свобода для бізнесу

За словами Шмигаля, у тісній співпраці з Президентом України та народними депутатами повністю переформатовують економічну модель України.

Бізнес отримає максимальну свободу. Податки знизять, усі регуляції приберуть, доступ до фінансів полегшать, трудові відносини – лібералізують,

– заявив прем'єр-міністр.

Він зауважив, що вже підготували революційний законопроєкт у податковій сфері. Так за ініціативою уряду на час воєнного стану для середнього й великого бізнесу значно розширять можливість скористатись опцією єдиного податку.

Фізичні особи-підприємці 1 та 2 груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі. Про це мовиться у законопроєкті №7137-д про податкові стимули, який Верховна Рада прийняла за основу та в цілому.

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