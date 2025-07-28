Бізнес, парламент й уряд погодилися продовжити тестувати систему еАкциз та відтермінувати запуск

Минулого тижня відбулось засідання робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, під час якого бізнес, уряд та депутати обговорили стан підготовки електронної системи обігу алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет (еАкциз).

Через неготовність системи та відсутність деяких підзаконних актів, представники бізнесу закликали відтермінувати впровадження системи, в іншому випадку бюджет країни втрачатиме мільярди гривень. Про це пише 24 Канал із посиланням на засідання.

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Що відомо про це?

Як відомо, еАкциз має запрацювати з 1 січня 2026 року, що передбачає ухвалений у 2023 році закон №3173. Його прийняли у рамках Угоди про Асоціацію України з Євросоюзом та на підставі Директиви 2014/40/Є. Основна мета електронної марки полягає у боротьбі з нелегальним обігом підакцизних товарів та спрощенні системи обліку.

Згідно з ухваленим законом, уряд мав ще минулого року затвердити підзаконні акти, а Мінцифри розпочати тестування електронної системи з 1 березня цього року. Проте, як зазначила ціла низка бізнес-асоціацій, деякі нормативні документи досі не готові, а повноцінне тестування так і не розпочалось.

Бізнес зауважив, що, згідно з графіком Міністерства цифрової трансформації України, підготовка системи запланована лише на кінець цього року. Однак з 18 жовтня припиняється прийом замовлень на акцизні марки, а з 1 січня 2026 року їхнє використання буде припинене.

У разі запуску електронної системи з 1 січня 2026 року без належного тестування всіх її компонентів та стабільного доступу до повного функціоналу існує ризик перебоїв у постачанні легальної продукції, зростання тіньового ринку та суттєвих втрат держбюджету, що є неприпустимим в умовах воєнного стану,

– мовиться у заяві.

Представники бізнесу порахували, що у разі, якщо впровадження еАкцизу не буде відтерміновано, Державний бюджет України не отримуватиме понад 400 мільйонів гривень щодня, а сумарні втрати становитимуть мільярди.

Під час засідання робочою групи Комітету всі сторони, включно з Мінфіном і Мінцифри, погодились, старт еАкцизу слід перенести, а також ухвалити необхідні підзаконні акти і підготувати систему до повноцінного тестування.