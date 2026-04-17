Понад 12 мільйонів гривень податків у Росію: сім'я екснардепа ОПЗЖ має бізнес на ТОТ Запоріжжя

Нардеп від нині забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Віталій Борт має агробізнес на окупованій частині Запоріжжя. Підприємство заробляє десятки мільйонів гривень чистого прибутку від торгівлі з російськими компаніями та мільйони рублів податків у бюджет Росії.

Про це стало відомо з розслідування проєкту "Схеми. Радіо Свобода". Журналісти пишуть про податки у бюджет Росії у розмірі близько 12 мільйонів гривень за три роки.

Які бізнеси має нардеп на ТОТ?

За даними розслідування, співвласницею агрофірми на окупованій території Запоріжжя є близька родичка Борта – рідна сестра дружини нардепа. У 2012 році на той момент співвласниця підприємства дружина Борта Ольга передала частку свого бізнесу своєму батькові, Анатолію Трандафілову.

Вже у серпні 2022 року дружина нардепа передала 75% частки компанії "Агрофірма Прогрес" своєму батькові у дарунок, а у квітні 2023 він продав цю частку Ларисі Поладян – родичці нардепа. Цікаво, що на той момент попри українське громадянство Поладян вже мала російський паспорт. Саме вона, за даними схем, ініціювала процес приведення документів компанії у відповідність до російського законодавства.

Варто зауважити, що компанія Борта "Агрофірма Нива", заснована в кінці 90-х в Успенівці, була перереєстрована за російськими законами після окупації села у 2023 році.

Наразі Віталій Борт утримується коментувати таку свою діяльність.

Довідка! Віталій Борт нині є членом депутатської групи "Платформа за життя та мир", однак раніше входив до проросійської політичної партії "ОПЗЖ". Він голосував за так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. У квітні 2014 року брав участь у засіданні Макіївської міськради, де місцеві депутати підтримали незаконний "референдум про долю Донбасу" і публічно це схвалив.

Розслідування визначило, що сім'я нардепа співволодіє агрофірмою разом із громадянкою Росії. А російські податкові органи повідомляють, що прибуток компанії "Нива" від торгівлі із підприємствами Росії у 2023 – 2025 роках може становити близько 100 мільйонів гривень. Тоді як сплачені податки в Росію сягають приблизно 12 мільйонів гривень.



Які податки надійшли у бюджет Росії / Інфографіка "Схем"

Також "Схеми" встановили, що для сертифікації своєї продукції агрофірма користується послугами лабораторій, які пов'язані із підсанкційним бізнесменом із близького оточення Путіна.

Раніше "Схеми" вже повідомляли про те, що родина нардепа має ще один бізнес – цього разу на окупованій території Криму. Мовиться про дорожньо-будівельну компанію, яка брала участь у споруджені транспортних розв'язок у межах інфраструктурних проєктів, пов'язаних із російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними журналістів, Лариса Поладян спільно з Олегом Ситьком, ще одним бізнес-партнером родини Борта відвідала Крим та окупований Мелітополь. Подорожували вони автівкою директора кримської фірми.

Борт, як виявилось, також декілька разів виїжджав до Криму після 2014 року, а його мати у 2019 році отримала російське громадянство.

