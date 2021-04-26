Бізнесмен Балашов обіцяв перерахувати мільйон на армію, але передумав

Бізнесмен та лідер партії "5.10" Геннадій Балашов в соцмережах обіцяв перерахувати українській армії 1 мільйон гривень. Гроші обіцяв передати через Сергія Притулу, однак досі цього не зробив.

Політик видалив пости з обіцянкою зі своїх сторінок. Притула наголосив, що Балашову, мабуть, вкрай важко відшукати його у Києві, тому він залишив волонтерські банківські реквізити.

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Що цьому передувало

Політолог Дмитро Марунич написав, що спочатку Балашов пообіцяв передати гроші, а через пів години ці пости зникли з інстаграму та фейсбуку.

За словами Марунича, видалення Балашовим поста з обіцянкою дати грошей на армію не скасовує факту, що вона була.

Балашов заявив, що вже жертвував гроші для армії

У скрині з обіцянкою є слова Балашова, що це не перше його пожертвування грошей на потреби ЗСУ. Однак раніше він робив це непублічно.

Користувачі мережі відзначили, що, крім постів, Балашов ще опублікував історії з обіцянкою передати грошей. Однак сам політик наразі не прокоментував цю інформацію.