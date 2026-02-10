Відомий бізнесмен Мазепа на Maybach збив пішохода на Житомирщині, – ЗМІ

Бізнесмен Ігор Мазепа на трасі Київ-Чоп, як повідомляють ЗМІ, на смерть збив пішохода. Він керував автомобілем Mercedes-Benz.

Про це повідомили у поліції Житомирської області, видання РБК-Україна та голова громадської організації "Голка" Ірина Федорів.

Що відомо про смертельну ДТП за участі Ігора Мазепи?

На трасі Київ-Чоп 9 лютого близько 19:30 сталася ДТП, як повідомляють ЗМІ, за участю бізнесмена Ігора Мазепи. Він нібито був за кермом Mercedes-Benz і збив на смерть 60-річного пішохода, який переходив дорогу у неосвітленій частині.

Чоловік помер дорогою до лікарні.

За результатами попереднього освідування водій автомобіля був тверезий.

Слідчі ГУНП в Житомирській області розпочали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил ПДР,

– заявив Ігор Мазепа у себе у фейсбуці.