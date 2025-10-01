Про це повідомляє Бізнес Цензор з посиланням на офіційний коментар підприємця, наданий через його благодійний фонд MK Foundation, пише 24 Канал.

Що відомо про це?

Ми зважено ставимося до подій на ринку нерухомості Києва, слідкуємо за трендами і можливостями для інвестицій. По наших оцінках ТРЦ "Гулівер" не становить інтересу: він не є привабливим, перспективним чи визначним об’єктом. Наш інвестиційний портфель вже включає дійсно унікальні девелоперськіпроєкти в столиці. Саме на їх подальшому розвитку ми зосереджуємо увагу,

– мовиться в офіційному коментарі підприємця.

Видання Бізнес Цензор у своїй статті припустило, що Gulliver міг зацікавити підприємця Максима Кріппу.

"Майже невідомий широкому загалу до 2022 року, він став головним покупцем столичної нерухомості в останні роки, коли попит на неї впав через воєнні ризики", – відзначають автори.

Так, восени 2023 року Кріппа придбав бізнес-центр "Парус" у нардепа Вадима Столара. За оцінками Forbes, сума угоди могла становити 80-100 мільйонів доларів. А вже у вересні 2024 року компанія підприємця приватизувала готель "Україна" на Майдані Незалежності, сплативши за нього загалом близько 3 мільярдів гривень. На початку 2025 року Кріппа став співвласником девелоперської компанії DIM.

Джерела видання ЕП припускали, що Кріппа може виступати "обкладинкою", яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади. Однак сам він рішуче заперечував подібні припущення та називав публікацію видання "інформаційною атакою". Разом з тим, в автори матеріалу Бізнес Цензора припускають, що за стягненням комплексу стоять не стільки банкіри, скільки люди з орбіти Офісу президента.

Видання звертає увагу, що перші публічні заяви про перехід "Гулівера" до держбанків робили члени наглядових рад "Укрексімбанку" та "Ощадбанку" – Олександр Бевз і Роза Тапанова. Обох пов’язують із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком: Бевз є його позаштатним радником, а Тапанова за даними ЗМІ, – давня бізнес-партнерка.

Крім того, Олександр Бевз розпочинав кар'єру у юридичній фірмі "Саєнко Харенко", яку"Ощадбанк" залучив супроводжувати справу "Гулівера",

– пише видання.

Про залученість ОП до процесу також може свідчити швидкість ухвалення рішень для стягнення "Гулівера" на користь держбанків за участі міністра юстиції Германа Галущенка. За даними видання УП, з минулого року він орієнтується саме на голову Офісу президента Андрія Єрмака.