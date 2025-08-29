Про це він повідомив у фейсбуці, інформує 24 Канал.

"Мережа DOMINO передала вкрай необхідний позашляховик бойовому спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми свідомо вирішили спрямувати увесь прибуток DOMINO за святкові вихідні 23 – 24 серпня на придбання цієї автівки", – написав Антон Шухнін.

Допомога ГУР від мережі DOMINO / Фото, надані 24 Каналу

Бізнесмен закликав інших підприємців підтримати його ініціативу.

Я особисто закликаю соціально відповідальний бізнес долучатися до ініціативи DOMINO та визначати дні, коли весь прибуток буде спрямований на потреби українських Захисників і Захисниць,

– звернувся Шухнін до українського бізнесу.

Він також додав, що є батьком трьох маленьких дітей, які народилися та зростають в Україні. Тож допомога Силам оборони – це захист кожного з нас, наголосив Антон Шухнін.

Раніше повідомлялося, що мережа магазинів DOMINO та її засновник Антон Шухнін оголосили про ініціативу до Дня прапора та Дня Незалежності України. Усі кошти, зароблені у ці дні, компанія пообіцяла спрямувати на підтримку захисників.