У Дніпрі власники бізнесів та громадські діячі взяли в руки браунінги, джавеліни та стінгери, аби випробувати на собі роботу технодесанта 25 Січеславської бригади ДШВ. Січеславці влаштували "день відкритих дверей" на своєму навчальному полігоні, де також показали, як керувати повітряними та наземними дронами.

За інформацією Суспільне, мета проєкту – перетворити публічних цивільних в амбасадорів технодесанту 25 бригади, аби підтримати наших захисників інформаційно, розповісти з власного досвіду про те, як живе та працює найтехнологічніша бригада країни та залучити якомога більше підтримки для неї, повідомляє 24 Канал.

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Зараз війна – це не "штик примкнути" і "в атаку, вперед!". Наша мета – ознайомити цивільних з тим, як живе військо, які зараз є технології, чим ми вражаємо ворога і як ми рятуємо особовий склад. Ці дрони постійно виконують завдання на найгарячіших точках,

– розповів Ілля, заступник командира 25-ї Січеславської бригади ДШВ.

У липні 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді виповнюється 32 роки. Сьогодні її називають технодесантом нового покоління, який веде бої майбутнього роботами – наземними та повітряними дронами, цифровими мапами та новітньою оптикою.

Бізнесмени та активісти випробували зброю і дрони разом з технодесантом 25 бригади: відео

25-та бригада використовує найновітніші технології: від роботизованих комплексів для евакуації поранених до дронів, які доставляють продукти, воду і навіть мінують ділянки. Я мала змогу випробувати різні види озброєння, від РПГ до Джавеліна і Стінгера – і навіть збила ворожий вертоліт на симуляторі! Це технології майбутнього!

– розповіла Наталія Будяк, ексзаступниця голови Запорізької ОВА, яка взяла участь у тренуванні для цивільних.

25-та бригада одна з перших в ЗСУ сформувала роту безпілотних систем. Прямо на передовій побудували цілу інженерну лабораторію із символічною назвою "Храм святого Мавіка" та пересувні ремонтні майстерні, які вдосконалюють, адаптують цивільні дрони під бойові умови, створюють для десантників спецдрони із підвищеною дальністю і посиленим захистом від ворожих РЕБ. Кінцева мета – звести до мінімуму людські втрати та взагалі використання людського ресурсу і перекласти абсолютно все на роботизовані комплекси.

Найсильніше – це слухати вражаючі історії. Наприклад, як вчора дрон-евакуатор "Рись", вже підірваний на міні, зумів витягнути з пекла важкопораненого. Як одним пострілом зі "Стінгера" боєць підбив ворожий СУ-25 за 11 мільйонів, а "Джавеліном" – танк за 1 мільйон,

– поділилась враженнями Влада Миколюк, засновниця агенції PRoector.

У 25-й бригаді планують продовжувати практику запрошення цивільних на навчальні полігони. Нині січеславці утримують Покровський напрямок фронту.