СБУ викрила на Київщині ділків, які постачали до Росії матеріали для антидронових сіток

На Київщині викрили бізнесмена, який разом із сином, що перебуває в Росії, допомагав країні-агресорці. Пов'язана з ними українська промислова група має десятки підприємств.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про схему?

СБУ повідомила про викриття власників промислової групи компаній із Київщини, які, за даними слідства, продовжували працювати на російський ринок після початку повномасштабної війни.

Йдеться про бізнес-мережу, до якої входять 39 українських компаній. Вони спеціалізуються на виробництві покрівельних та фасадних матеріалів.

Фактичними власниками групи є український бізнесмен та його син. Молодший фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії, де продовжив керувати пов'язаним із родиною бізнесом.

У Росії чоловік контролює дві компанії у Бєлгороді та Реутові. Вони фактично є продовженням української бізнес-структури та займаються виробництвом металевих конструкцій. Одним із замовлень цих підприємств було виготовлення антидронових сіток для потреб Слідчого комітету Росії.

Слідчі вважають, що фігуранти не обмежувалися роботою російських компаній, а також допомагали фінансувати агресію Росії. Частину прибутків від українського бізнесу спочатку переводили на підконтрольні офшорні компанії, оформлені на інших людей. Після цього гроші переказували на рахунки ворожих підприємств, пов'язаних із фігурантами.

Крім того, кошти надходили до російського бюджету у вигляді податків, а також вкладалися у підприємства російського військово-промислового комплексу.

Співробітники СБУ задокументували діяльність групи та затримали старшого фігуранта в Києві. Його син, за даними спецслужби, перебуває в Росії.

Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Він перебуває під вартою без можливості вийти під заставу.

Також СБУ планує арештувати майно та рахунки бізнесмена в Україні. Серед активів, про які йдеться, – 30 квартир, 20 паркомісць та 29 автомобілів.

Синові бізнесмена, який перебуває в Росії, також оголосили про підозру за пособництво державі-агресору. Оскільки він знаходиться за межами України, правоохоронці працюють над тим, щоб притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ виявила агента російської воєнної розвідки на Дніпропетровщині. Чоловік допомагав ворогу атакувати інфраструктуру Нікополя.