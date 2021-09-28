Бізнесмени підтримають, – Притула сказав, чи візьме в олігархів гроші на партію

Сергій Притула вже офіційно оголосив про те, що створює власну політичну партію. Бізнесмени підтримають політсилу фінансово.

Про це Сергій Притула сказав в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він заявив, що наразі спілкується з різними представниками бізнесу.

До теми Притула оголосив про створення власної партії

"Я спілкуюсь із бізнесменами різного калібру зараз. Є усвідомлення, що підтримка буде", – сказав політик.

Притула наголосив, що серед цих бізнесменів немає людей, яких заведено називати олігархами. Однак є багаті люди, які пояснюють, чому вкладають гроші у політичні партії.

Про гроші від Ахметова

На питання про те, чи візьме він гроші на партію в Ріната Ахметова, він відповів так: "Я не зовсім уявляю собі, як це може виглядати".

Коли я дивився на український Forbes, там, по-моєму, не було в першій десятці людей, у яких я хотів би взяти гроші,

– заявив Притула.

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