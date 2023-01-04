На Львівщині батько загиблого військового передав ЗСУ три машини

Батько полеглого військовослужбовця Степана Габруся, який загинув, захищаючи Україну, як і син, як може, допомагає державі вистояти і перемогти у цій кровожерливій війні. І поки у Росії батьки відправляють дітей на загибель заради новенької "лади", він сам жертвує автомобілі, щоб спасти чуже життя.

Так, він як може допомагає ЗСУ, а нещодавно придбав для захисників України три автомобілі.

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Жертовність народу України

У львівському ТЦК та СП також повідомили, що благодійність пана Василя автомобілями не закінчується. Так, відомо, що чоловік допомагає у протезуванні військових, які втратили кінцівки на фронті.

У той час, як в Росії батьки солдатів окупаційних військ відправляють своїх нащадків на війну заради новенької "лади", в Україні батько готовий на небачену жертовність та патріотизм,

– підкреслили у ТЦК.

Зберігає життя захисникам

Син Василя Степан загинув ще у квітні. Він був ветераном АТО, а після повномасштабного вторгнення знову став на захист України. І саме на фронті він віддав за нашу державу життя, що стало для батьків важким болем та втратою.

"Якщо не зміг вберегти сина, то збережу життя іншим захисникам. Наші діти — це наше майбутнє, а тому вони варті найкращого. Мого сина вже не повернути, але є інші, заради кого треба боротися на усіх фронтах", – сказав батько полеглого Героя.

Підтримка українцями захисників