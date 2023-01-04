На Львівщині батько загиблого військового передав ЗСУ три машини
Джерело:Львівський обласний ТЦК та СП
Батько полеглого військовослужбовця Степана Габруся, який загинув, захищаючи Україну, як і син, як може, допомагає державі вистояти і перемогти у цій кровожерливій війні. І поки у Росії батьки відправляють дітей на загибель заради новенької "лади", він сам жертвує автомобілі, щоб спасти чуже життя.
Так, він як може допомагає ЗСУ, а нещодавно придбав для захисників України три автомобілі.
Важливо 24 канал відкриває збір на дрони для 24 бригади імені короля Данила, яка захищає Бахмут
Жертовність народу України
У львівському ТЦК та СП також повідомили, що благодійність пана Василя автомобілями не закінчується. Так, відомо, що чоловік допомагає у протезуванні військових, які втратили кінцівки на фронті.
У той час, як в Росії батьки солдатів окупаційних військ відправляють своїх нащадків на війну заради новенької "лади", в Україні батько готовий на небачену жертовність та патріотизм,
– підкреслили у ТЦК.
Зберігає життя захисникам
Син Василя Степан загинув ще у квітні. Він був ветераном АТО, а після повномасштабного вторгнення знову став на захист України. І саме на фронті він віддав за нашу державу життя, що стало для батьків важким болем та втратою.
"Якщо не зміг вберегти сина, то збережу життя іншим захисникам. Наші діти — це наше майбутнє, а тому вони варті найкращого. Мого сина вже не повернути, але є інші, заради кого треба боротися на усіх фронтах", – сказав батько полеглого Героя.
Підтримка українцями захисників
- Нещодавно стало відомо, що батьки загиблого воїна, 31-річного Ярослава Палійчука, передали мільйон гривень у "Повернись живим". Ці кошти вони зібрали з продаж книги з малюнками сина, який був професійним художником-графістом, а також перерахували частину коштів, які отримали від держави.
- Наприкінці 2022 року Благодійний фонд "Повернись живим" разом із ГУР МОУ та блогером Ігорем Лаченковим відкрили збір на Black box. У фонді повідомили, що українці зібрали 230 мільйонів гривень, які підуть на те, аби зменшити наступальний потенціал Росії.
- Допомагають боротися з окупантами й найменші українці. Так, 21 грудня дівчинка з Прилук відрізала пів метра своєї розкішної коси, щоб купити тактичну каску для військових, які боронять Батьківщину під Бахмутом.