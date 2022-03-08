Благодійний фонд Джоан Роулінг оголосив про збір грошей для українських дітей

Lumos – благодійний фонд Джоан Роулінг – збирає гроші, аби допомогти дітям в Україні. Письменниця пообіцяла, що особисто збільшить пожертви до 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Новиною авторка серії книг про Гаррі Поттера поділилася у своєму твіттері. Менше ніж за добу твіт зібрав понад 4,5 тисячі ретвітів.

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Я особисто збільшу пожертви на цей збір, до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Дуже дякую всім, хто вже пожертвував, ви даєте можливість Lumos виконувати важливу роботу для найбільш вразливих дітей в Україні,

– заявила письменниця.

За даними НБУ, один фунт стерлінгів коштує 39,7 гривні.

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