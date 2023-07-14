Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана допомагає Донеччині системами очищення питної води

Пристрої для водоочищення отримають військові підрозділи, які зараз ведуть бої на Донеччині. Загалом Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана придбав та передав 14 автономних систем водоочищення, генератори, портативні зарядні пристрої і супутникові модеми Starlink.

З них для військових придбано 6 портативних установок очищення води С-300, 6 мобільних установок очищення води С-1500, змонтованих на 6 автомобільних причепах, 12 супутникових модемів Starlink, 12 портативних зарядних станцій EcoFlow DELTA Max 2000, 12 інверторних електрогенераторів потужністю 3,3 та 5,5 кВт, які живитимуть системи очищення.

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Також для потреб Донецької ОВА фонд окремо передає:

1 портативну установку очищення води С-300;

1 мобільну установку очищення води С-1500, змонтовану на автомобільний причіп;

15 електрогенераторів на 3,3, 5,5, 8 і 9,5 кВт;

2 супутникових модеми Starlink;

2 портативні зарядні станції.



Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана підтримує гуманітарною допомогою мешканців Донеччини та військових / Фото Фонду

Едуард Мкртчан, засновник Фонду, вже понад рік служить та бере участь в боях на сході України. Під час зустрічі із керівництвом Донецької обласної військової адміністрації він розповів, що на власному досвіді пересвідчився, наскільки гострою є проблема питної води у прифронтовій зоні.

Мені як військовому доводиться бувати по службі в різних населених пунктах вздовж лінії фронту. Ворог нищить інфраструктуру, гідроспоруди, що вже призвело до браку питної води в багатьох населених пунктах Донеччини. Особливою є ситуація у військових. Зараз почалась літня спека. Воду підвозять з відстані у десятки кілометрів. Автономні системи водоочищення дозволяють швидко та у великих обсягах фільтрувати питну воду. Аби полегшити ситуацію, у моєму Благодійному Фонді вирішили закупити автономні системи очищення води для фронту. Військові підрозділи на Донеччині незабаром отримають зазначену допомогу, яка допоможе їм забезпечити тисячі людей питною водою. Також передаємо генератори, портативні зарядні станції та модеми Starlink,

– говорить засновник Фонду Едуард Мкртчан.

З початку вторгнення Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана активно веде діяльність на Донеччині. Благодійники підтримують гуманітарною допомогою мешканців регіону та військових. У квітні 2023 року за кошти Фонду були придбані 20 пікапів, з яких 14 обладнали станинами для кулеметів.

Благодійники допомагають Донеччині системами очищення питної води​ / Фото Фонду

Громадам передаються у великих обсягах будівельні матеріали для постраждалих мешканців регіону. У травні та червні медустанови Краматорська також отримали будівельні матеріали, 32 одиниці сучасних багатофункціональних медичних ліжок, машину швидкої допомоги, вантаж дезінфікуючих засобів, захисних окулярів, масок, перчаток, комбінезонів та халатів.