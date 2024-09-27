"Ви донатите, я йтиму": ветеран з Тернополя організовує благодійний похід у бронежилеті й шоломі
Джерело:@drabikus
Ветеран з Тернополя організовує благодійний соло похід. Подолає близько 40 кілометрів у бронежилеті й шоломі для того, щоб зібрати 300 000 гривень на потреби трьох бригад.
Про це ветеран повідомив у своєму інстаграмі. Зазначив, що мета походу полягає в тому, щоб привернути увагу до виснажливої й небезпечної місії українського піхотинця.
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"Мені не важко. Важко хлопцям на передовій"
Протяжність маршруту з туристичної бази Заросляк через озеро Несамовите до села Кваси складає близько 40 кілометрів через Говерлу й Петрос.
Цей шлях ветеран подолає, щоб зібрати 300 тисяч гривень на три бригади, – 42, 67 і 33. Зібрані кошти підуть на турнікети, тепловізори й FPV-дрони.
Володимир розповів, що йтиме без довгих зупинок. На весь маршрут виділяє 24 години. Втім, планує пройти швидше.
Мені не важко. Важко хлопцям на передовій. Ви донатите, я йтиму!
– наголосив ветеран.
Зазначив, що мета походу – привернути увагу до виснажливої й небезпечної місії українського піхотинця.
До речі, слідкувати за походом можна з 27 вересня в інстаграмі @drabikus.
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Ветеран організовує благодійний соло похід: дивіться відео