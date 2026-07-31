Крим на межі енергетичної катастрофи: окупанти ухвалили термінове рішення

Україна продовжує цілеспрямовану кампанію зі знищення електроенергетичної інфраструктури росіян у Криму. Через це на окупованому півострові постійні перебої зі світлом, а також часто вводяться обмеження.

Про одне з таких "Крымэнерго" повідомило вранці 31 липня.

Як у Криму обмежують подачу світла?

Зазначається, що в окупованому Криму запровадили тимчасові обмеження електропостачання.

У повідомленні уточнили, що це вимушений крок, необхідний для того, щоб уникнути перевантаження електромережі та масштабної аварії в енергосистемі.

Оскільки рішення про відключення ухвалив системний оператор, погодинних графіків відключень наразі немає. Електроенергію вимикатимуть точково й за потреби.

У "Крименерго" заявили, що працюють над відновленням стабільного електропостачання. Після скасування обмежень електрику обіцяють повернути в повному обсязі.

Нагадаємо, що цього літа Україна почала атакувати логістику та енергооб'єкти у Криму з новою потужністю. Зокрема, Сили безпілотник систем рознесли кілька десятків електропідстанцій на півострові у ході спецоперації "Кримський будильник – off".

18 липня командувач Робер "Мадяр" Бровді повідомляв, що з початку липня Сили безпілотних систем уразили 83 енерговузли у Криму та на інших тимчасового окупованих територіях.

Як повідомили в русі опору "Атеш", окупанти почали знімати силові трансформатори з насосних станцій Північно-Кримського каналу та перевозити їх на підстанції, пошкоджені українськими атаками. Причина – нестача запасного обладнання, а через санкції швидко виготовити чи закупити нові трансформатори Росія не може.