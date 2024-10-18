На Кубі стався блекаут, без світла лишилося 10 мільйонів людей
Джерело:Reuters
У п'ятницю, 18 жовтня, на Кубі стався блекаут. На острові вийшла з ладу електростанція "Антоніо Гітераса" у Матансасі.
Як пише видання Reuters, електростанція "Антоніо Гітераса" є найбільшою та найефективнішою в країні. Поломка лишила без світла приблизно 10 мільйонів кубинців.
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Блекаут на Кубі
Зазначається, що електростанція "Антоніо Гітераса" вийшла з ладу незадовго полудня за місцевим часом (близько 18:00 за київським). Місцева влада не повідомила, що стало причиною збою. Енергетики працюють над відновленням її роботи, однак кажуть, що не знають, скільки триватиме ремонт.
Уряд Куби закрив школи, університети та маловажливі підприємства, такі як розважальні та культурні заклади, та відправив більшість державних працівників додому. Зазначається, що у п'ятницю на роботу наказано виходити лише основним працівникам харчової промисловості та охорони здоров’я.
Місцева газета Diario de Cuba зазначає, що це лише посилило енергетичну кризу в країні – протягом останніх двох тижнів на Кубі постійно вимикали світло на кілька годин щодня. А 11 жовтня світла не було 24 години.