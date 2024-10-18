На Кубі стався блекаут, без світла лишилося 10 мільйонів людей

У п'ятницю, 18 жовтня, на Кубі стався блекаут. На острові вийшла з ладу електростанція "Антоніо Гітераса" у Матансасі.

Як пише видання Reuters, електростанція "Антоніо Гітераса" є найбільшою та найефективнішою в країні. Поломка лишила без світла приблизно 10 мільйонів кубинців.

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Блекаут на Кубі

Зазначається, що електростанція "Антоніо Гітераса" вийшла з ладу незадовго полудня за місцевим часом (близько 18:00 за київським). Місцева влада не повідомила, що стало причиною збою. Енергетики працюють над відновленням її роботи, однак кажуть, що не знають, скільки триватиме ремонт.

"Не буде спокою, доки не буде відновлено", – заявив президент Куби Мігель Діас-Канель.

Уряд Куби закрив школи, університети та маловажливі підприємства, такі як розважальні та культурні заклади, та відправив більшість державних працівників додому. Зазначається, що у п'ятницю на роботу наказано виходити лише основним працівникам харчової промисловості та охорони здоров’я.

Місцева газета Diario de Cuba зазначає, що це лише посилило енергетичну кризу в країні – протягом останніх двох тижнів на Кубі постійно вимикали світло на кілька годин щодня. А 11 жовтня світла не було 24 години.