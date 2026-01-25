У російському Мурманську блекаут в -20: ЛЕП ремонтували ще за Горбачова

У Мурманській області Росії стався блекаут. Аварію на ЛЕП потребує не менш як доби для ліквідації.

Влада ввела режим підвищеної готовності. Про це повідомляють російське пропагандистське агенство ТАСС.

Що відомо про блекаут у Мурмарській області?

У Мурманській області Росії стався блекаут. Відновлення електропостачання відбудеться не менш як через добу. Втім, теплопостачання вже є, котельні працюють.

У регіоні ввели режим надзвичайної ситуації, температура повітря -20 градусів.

ЗМІ зазначають, що термін служби ЛЕП у Мурманській області перевищує 40 років. Хоча їх працездатність повинні перевіряти кожні 5 років. Фактично її ремонтували востаннє ще за Горбачова у СРСР.

