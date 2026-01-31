Наслідки великого блекауту: у Кривому Розі фіксують проблеми з теплом, водою та транспортом

У суботу, 31 січня, в енергосистемі України сталась аварійна ситуація, яка призвела до масштабного блекауту. У Кривому Розі зазнали аварійного вимкнення кілька великих котелень.

Про це повідомив Олександр Вілкул.

Яка наразі ситуація в Кривому Розі?

Вілкул заявив, що 31 січня через збій в енергосистемі України Кривий Ріг залишився без електропостачання на кількох великих котельнях. Це призвело до зупинки їхньої роботи та перебоїв з теплопостачанням у місті.

Наразі фахівці вже перезапустили обладнання, триває набір гідравліки. Згодом котельні планують розпалювати. Водночас у деяких будинках можливе тимчасове зниження температури, втім, за словами Вілкула, теплотехніки працюють над найшвидшим відновленням послуги.

Також сталося аварійне відключення підстанцій, які живлять Міськводоканал та міський електротранспорт,

– сказав посадовець.

Через знеструмлення підстанцій водоканал перейшов на генератори. Збої досі фіксують і у роботі електротранспорту, зокрема трамваїв, тролейбусів і швидкісного трамвая.

Що відомо про масовий блекаут?