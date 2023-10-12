Нас знову чекає битва за електроенергію, – Буданов оцінив реальні спроможності росіян

Очільник ГУР МО Кирило Буданов висловився щодо можливих атак енергетичної інфраструктури нашої держави росіянами восени та взимку 2023 – 2024 років. Глава відомства зазначив, що Україна має готуватися до нової "битви за електроенергію".

Буданов зазначив, що окупанти знову намагатимуться занурити нашу державу у блекаут. За словами очільника розвідки, жодних коригувань у планах у Кремлі – не було.

До теми "Ця зима буде набагато гіршою": чи готова Україна до атак на енергетику, – The Washington Post

Буданов дав прогноз по блекауту в Україні

Глава української розвідки зазначив, що восени 2022 року була трагічна частина української історії, коли російська армія намагалася зробити Україні блекаут, обстрілявши енергетичну інфраструктуру нашої держави. Буданов наголосив, що минулого року це зробити не вдалося, однак застеріг від майбутніх дій російських загарбників.

В їхніх планах особливих коригувань немає, тож вони будуть продовжувати це робити й в цьому сезоні. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію,

– підкреслив він.

Начальник ГУР МО наголосив, що спроможностей у російської армії достатньо для того, щоб спробувати занурити нашу державу у цілковиту темноту. Зокрема, це також пов'язано з обмеженнями ракетних ударів по території нашої держави.

"Певний запас ворог відновив. Цей запас не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам", – розповів Буданов.

Він наголосив, що найголовнішою проблемою для нашої держави наразі є системи протиповітряної оборони. Адже все, чим росіяни б'ють, так чи інакше літає, тому Україні потрібно набагато більше ППО, ніж є зараз.

Буданов також сказав, що у Москві теж варто очікувати тимчасових блекаутів. За його словами, це цілком логічне явище, адже коли хтось робить якісь негарні кроки, "рано чи пізно воно повернеться" назад.

У ГУР МО дали прогноз стосовно обстрілів енергооб'єктів

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю УП сказав, що очікує ГУР МО по обстрілах енергетики нашої держави. Він наголосив, що Росія продовжить активно застосовувати всі засоби ураження, які вона має, щоб завдати втрати як нашим Збройним Силам, так і зруйнувати нашу цивільну інфраструктуру.

На жаль, ми вже бачимо результати такої роботи, бо, по-перше, за вересень значно зросла кількість застосування ударних безпілотних літальних апаратів. По-друге, зросла кількість застосованих керованих авіаційних бомб, причому якщо раніше військово-повітряні сили Росії застосовували приблизно 30 таких КАБ щоденно, то сьогодні цей показник становить близько 70, – сказав він.

Крім того, Скібіцький наголосив, що мета росіян занурити Україну у блекаут нікуди не зникла. Зокрема, окупанти прагнуть знищити українську енергетичну інфраструктуру і критичних об'єктів, щоб завдати українцям більше шкоди і дестабілізувати внутрішню ситуацію у нашій державі.