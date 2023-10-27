Чи може зникнути газ у домівках під час блекауту: пояснення глави "Нафтогазу"

На випадок блекауту через ворожі обстріли газовики готуються до різних сценаріїв. Вони вже прорахували можливості роботи своїх об’єктів без світла.

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що у разі обстрілів передбачено базовий захист.

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Чи може зникнути газ у домівках під час блекауту

За словами Чернишова, наразі газовики готуються до різних сценаріїв. Вони прорахували можливості роботи об’єктів без подачі електроенергії 24 години, 48 годин та 72 години.

Різні розроблені сценарії. Також у нас передбачений сценарій реагування,

– зазначив він.

Чернишов наголосив, що у разі обстрілів передбачено базовий захист. Зокрема, комплексний захист об’єктів, які займаються видобутком газу.

"Маємо передбачати певні позаштатні ситуації, на які ми будемо реагувати", – додав він.

Буданов дав прогноз по блекауту в Україні

Нещодавно глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що восени 2022 року була трагічна частина української історії, коли Росія намагалася зробити Україні блекаут, обстрілявши енергетичну інфраструктуру. Він зазначив, що минулого року це зробити не вдалося. Однак застеріг від майбутніх дій російських загарбників.

Буданов підкреслив, що Україну знову чекає битва за світло.

"В їхніх планах особливих коригувань немає, тож вони будуть продовжувати це робити й в цьому сезоні. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію", – сказав він.