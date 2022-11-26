"Фортеці незламності": у разі блекауту українці зможуть знайти тепло та зв'язок на вокзалах

Укрзалізниця забезпечить людей теплом і всім необхідним, якщо трапиться блекаут. Для цього на вокзалах у будь-який момент протягом години готові розгорнути стаціонарні пункти обігріву.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. За його словами, підготовку до зими розпочали ще влітку.

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На вокзалах розгортатимуть пункти обігріву

Камишін розповів, що спершу Укрзалізниця забезпечила безперебійне електропостачання та повну автономність вокзалів. Для повної незалежності від централізованого теплопостачання виготовили 10 тисяч пічок для обігріву та заготовили необхідний обсяг дров. Виробництво відбувалося на власних потужностях компанії.

Усе це дозволило нам підготувати до розгортання на всіх 92 залізничних вокзалах "Пунктів незламності". А 16 найбільших з них у разі необхідності протягом години зможуть перетворитися на справжні "Фортеці незламності",

– додав голова правління Укрзалізниці.

На території "Фортець незламності" можна буде зарядити гаджети та скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюватиметься через Starlink. За потреби на більшості вокзалів можуть додатково розгорнути дитячі зони та місця для надання першої медичної допомоги, створені у співпраці з "Лікарями без кордонів". Окрім цього, партнери з World Central Kitchen готові забезпечити українців харчуванням та гарячими напоями.

Дивіться фото з "Фортець незламності" / Фото Укрзалізниці та Давида Арахамії

Для підготовки до зими Укрзалізниця залучила низку міжнародних партнерів:

Велику частину ініціатив профінансував Фонд Говарда Баффета.

35 генераторів та 50 дефібриляторів для вокзалів компанії надало Товариство Червоного Хреста України.

1200 базових аптечок та 200 професійних медичних рюкзаків надав White Stork.

До створення "Фортець незламності" також підключалися UNICEF та Nova Ukraine.

У присутності пані посла США Бріджит Брінк Укрзалізниця отримала як допомогу від USAID та МОМ 22,5 тисячі термоковдр, які зігріють українців на вокзалах і в поїздах у разі блекауту чи інших позаштатних ситуацій.

"Ми вже отримали перший реальний досвід у Херсоні, де минулого тижня за годину змогли з партнерами розгорнути на вокзалі першу "Фортецю незламності", а також на Центральному вокзалі Києва, який після ворожих обстрілів тимчасово прихистив сотні пасажирів затриманих рейсів", – зауважив Камишін.

Він подякував народу, уряду та пані послу США за підтримку та допомогу Україні, а також партнерам з WCK, MSF, White Stork, Unicef та Товариству Червоного Хреста України за те, що були завжди поруч.

"Окремо (дякую – 24 канал) Фонду Говарда Баффета та особисто його засновнику за те, що з першого дня підтримували цей проєкт своїм досвідом та фінансуванням. Для нас це дуже цінно та важливо", – підсумував голова правління Укрзалізниці.



В Україні відкриють "Пункти незламності" / Інфографіка 24 каналу

"Пункти незламності" розгортають в багатьох містах

Очільник Черкаської області Ігор Табунець розповів, що станом на 23 листопада в регіоні вже працюють 145 місць обігріву.

Своєю чергою, у Рівному, попри проблеми з електропостачанням, "Пункти незламності" теж функціонують. Також вони є у Вараші, Дубно та Сарнах.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін теж показав світлини з пунктів обігріву.

Окрім того, понад 200 "Пунктів незламності" працюють на Дніпропетровщині.

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