Блекаут в Португалії пояснили рідкісним атмосферним явищем

"Рідкісне атмосферне явище" стало причиною відключень та перебоїв в електропостачанні на Іберійському півострові. Відновлення електропостачання може зайняти до тижня.

Несправності іспанської електромережі торкнулися і Португалії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News, що отримали інформацію від португальського оператора мережі REN.

Дивіться також Сьогоднішній блекаут у Європі називають одним з найбільших в новітній історії, – Financial Times

Що може бути причиною блекаутів у Європі

За даними REN, компанії, що керує електричними мережами Португалії, проблема виникла через несправність в іспанській електромережі, викликану незвичайним атмосферним явищем.

Оператор пояснив, що через різкі зміни температури в Іспанії виникли "аномальні коливання" на лініях дуже високої напруги.

Таке явище відоме як "індуковане атмосферне коливання", і воно викликало порушення синхронізації між електросистемами.

У компанії зазначили, що це спричинило ланцюгові збої в об'єднаній європейській мережі.

Також у REN підкреслили, що через складність ситуації повне відновлення нормальної роботи мережі може тривати до одного тижня.