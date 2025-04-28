Блекаут в Португалії пояснили рідкісним атмосферним явищем
- Блекаут на Іберійському півострові спричинений "рідкісним атмосферним явищем" та несправностями в іспанській електромережі.
- Через аномальні температурні коливання виникли збої в синхронізації електросистем, що можуть бути усунені за тиждень.
- Індуковане атмосферне коливання стало причиною проблем у португальській мережі та об'єднаній європейській мережі.
"Рідкісне атмосферне явище" стало причиною відключень та перебоїв в електропостачанні на Іберійському півострові. Відновлення електропостачання може зайняти до тижня.
Несправності іспанської електромережі торкнулися і Португалії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News, що отримали інформацію від португальського оператора мережі REN.
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Що може бути причиною блекаутів у Європі
За даними REN, компанії, що керує електричними мережами Португалії, проблема виникла через несправність в іспанській електромережі, викликану незвичайним атмосферним явищем.
Оператор пояснив, що через різкі зміни температури в Іспанії виникли "аномальні коливання" на лініях дуже високої напруги.
Таке явище відоме як "індуковане атмосферне коливання", і воно викликало порушення синхронізації між електросистемами.
У компанії зазначили, що це спричинило ланцюгові збої в об'єднаній європейській мережі.
Також у REN підкреслили, що через складність ситуації повне відновлення нормальної роботи мережі може тривати до одного тижня.