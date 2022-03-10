Блінкен і Кулеба вкотре поговорили про те, як можна зупинити Путіна
10 березня 2022 , 03:55Читать новость на русском
Джерело:твітер Ентоні Блінкена
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба провели розмову. Держсекретар США заявив, що політики обговорили, як можна зупинити Путіна.
Відповідний допис Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба оприлюднили у твітер. Це трапилось вночі 10 березня – на 14 день війни.
Зауважте Знову нічні бомбардування: росіяни обстріляли Суми, Охтирку та околиці
Ентоні Блінкен та Кулеба говорили, як можна зупинити Путіна