Блінкен і Кулеба вкотре поговорили про те, як можна зупинити Путіна

10 березня 2022 , 03:55
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Джерело:

твітер Ентоні Блінкена

Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба провели розмову. Держсекретар США заявив, що політики обговорили, як можна зупинити Путіна.

Відповідний допис Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба оприлюднили у твітер. Це трапилось вночі 10 березня – на 14 день війни. 

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Ентоні Блінкен та Кулеба говорили, як можна зупинити Путіна

 