Блінкен опублікував відео про те, як люди у всьому світі підтримують Україну

Ентоні Блінкен опублікував відео, на якому помітно, як люди у всьому світі підтримують Україну. Зокрема вони виходять на мітинги у найбільших містах світу, тримаючи в руках українські прапори.

Відповідний допис опублікував Держсекретар США на своїй сторінці в твітері. Це трапилось 6 березня – тобто на 11 день війни, яку Росія почала проти України.

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Ентоні Блінкен опублікував відео протестів за мир в Україні

У всіх куточках земної кулі, в тому числі і в самій Росії, люди закликають припинити жорстокий напад Росії на Україну,

– написав Блінкен.

Політик сказав, що синьо-жовтий український прапор зараз розвіюється по всьому світу. Додав також, що люди та уряди стверджують, що вони єдині з Україною.

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