Блінкен та Остін теж їхали до Києва залізницею: фото з вагона

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін мандрували до Києва Укрзалізницею.

"Залізна Дипломатія" працює за графіком

У повідомленні Укрзалізниці йдеться, що американські політики уже повернулись зі своєї залізничної мандрівки.

Увага Блінкен і Остін запевнили Зеленського, що посольство США скоро повернеться до Києва

А надвечір повідомимо, що Залізна Дипломатія працює за графіком: Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін вже повернулися зі своєї залізничної мандрівки до Києва та пообіцяли надати Україні понад 700 мільйонів доларів допомоги,

– йдеться в повідомленні.

Коротко про візит Блінкена до Києва

Візит до Києва дипломати здійснили 24 квітня. Мета – показати підтримку Заходу. Зокрема, Блінкен і Остін повідомили про нове іноземне військове фінансування.

Зеленський згодом підсумував, що переговори були змістовними, обнадійливими та результативними.

Окрім оборонної допомоги, обговорювали також посилення санкцій проти Росії, а також гарантії безпеки нашої держави.

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