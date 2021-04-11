Ситуація з COVID-19 вийшла з-під контролю, – Блінкен розкритикував китайську владу

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розкритикував китайську владу. Він заявив, що вона на початковому етапі пандемії COVID-19 не змогла наповну співпрацювати з міжнародною спільнотою.

За його словами, Китай не допустив міжнародних експертів на перших фазах дослідження вірусу. Тому ситуація вийшла з-під контролю.

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Блінкен розкритикував китайську владу

Китай, як наголосив Блінкен, знає, що на ранніх стадіях він не зробив те, що мав. Країна не ділилася інформацією в режимі реального часу та не забезпечувала її прозорість.

Вірус вийшов з-під контролю швидше і, я думаю, з гіршими результатами, ніж могли б бути в іншому випадку,

– сказав держсекретар США.

Він також відзначив, пандемія показала, що треба глобально досліджувати подібні загрози, зокрема посилити реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Китай повинен зіграти свою роль у цьому", – наголосив Блінкен.

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