Ситуація з COVID-19 вийшла з-під контролю, – Блінкен розкритикував китайську владу

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розкритикував китайську владу. Він заявив, що вона на початковому етапі пандемії COVID-19 не змогла наповну співпрацювати з міжнародною спільнотою.
Джерело:NBC
За його словами, Китай не допустив міжнародних експертів на перших фазах дослідження вірусу. Тому ситуація вийшла з-під контролю.
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Блінкен розкритикував китайську владу
Китай, як наголосив Блінкен, знає, що на ранніх стадіях він не зробив те, що мав. Країна не ділилася інформацією в режимі реального часу та не забезпечувала її прозорість.
Вірус вийшов з-під контролю швидше і, я думаю, з гіршими результатами, ніж могли б бути в іншому випадку,
– сказав держсекретар США.
Він також відзначив, пандемія показала, що треба глобально досліджувати подібні загрози, зокрема посилити реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
"Китай повинен зіграти свою роль у цьому", – наголосив Блінкен.
Коротко про коронавірус в США
- Станом на неділю, 11 квітня, у США на коронавірус захворіло 31 903 573 людей.
- З них – 575 717 померло, 24 463 335 інфікованих одужало.
- В інтерв'ю телеканалу NBC Блінкен заявив, що США планують бути світовим лідером щодо забезпечення вакцинації від COVID-19.