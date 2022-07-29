"Прямолінійна розмова": Блінкен вперше з початку вторгнення поговорив з лавровим

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирішив висловити сєргєю лаврову усе, що думає про росію цивілізований світ. Це перший дзвінок Блінкена Лаврову після 24 лютого.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів розмову з очільником мзс росії сєргєєм лавровим. Розмова для росіянина була не з приємних.

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Про що Блінкен попередив лаврова

Як розповів Ентоні Блінкен, з лавровим він обговорив одразу кілька питань.

Це була відверта і пряма розмова,

– заявив дипломат.

Спочатку Блінкен запропонував кремлю нові умови обміну Пола Уілана та Брітні Ґрінер. Чоловіка кинули за грати за звинуваченням у шпіонажі, а зіркову баскетболістку Брітні Ґрінер затримали в аеропорту за електронну сигарету з олією, яка містила екстракт коноплі.

Також державний секретар США повідомив лаврову, що очікує реалізації домовленості щодо експорту українського зерна Чорним морем.

Не забув він і про гучні заяви лаврова щодо "географічних завдань" та анексій українських територій.

"Я дав зрозуміти лаврову, що ці плани ніколи не будуть визнані світовою спільнотою. Світ ніколи не визнає анексії. Ми накладемо додаткові значні санкції на Росію, якщо вона реалізує ці плани", – додав Блінкен.

Чергові популістичні заяви лаврова

російські пропагандисти вже ричать про те, як гарно лавров поговорив з Блінкеном. Мовляв, той говорив з позиції сили і взагалі поставив США на місце.

У розмові з державним секретарем США лавров вирішив заявити, що "цілі спецоперації будуть досягнуті". Якщо він має на увазі повну ліквідацію російської армії – то до цього таки йде.

Потім глава російського мзс почав нити, що "продовольство не можна використовувати у політичних цілях", а в питанні обміну полоненими треба перейти до "тихої дипломатії".

Ситуація стандартна – росіяни намагаються брехати про свою силу, підмінювати поняття та перекручувати очевидні факти.

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