Блискавка влучила в будинок: на Закарпатті спалахнула пожежа на базі відпочинку

На Закарпатті блискавка влучила в будинок. Через це спалахнула пожежа. Рятувальники гасили загорання до глибокої ночі.

Пожежа спалахнула 15 липня орієнтовно о 22 годині на базі відпочинку в селі Біла Церква Тячівського району. Рятувальників викликав охоронець.

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На Закарпатті через блискавку горіла база відпочинку

Охоронець бази відпочинку, який й повідомив про пожежу, розповів, про ті події. Він пригадав, що:

блискавка вдарила в антену на даху;

вогонь став швидко поширюватися дерев'яною будівлею;

полум'я перекинулося на прибудовану до бази відпочинку дерев'яну надвірну споруду.

О 00:30 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 03:45 – ліквідувати,

– розповіли в ДСНС.

Правоохоронці встановлюють остаточну причину пожежі та суму збитків. Проте вже відомо, що вогонь:

знищив перекриття та покрівлю;

також другий поверх готелю на площі 150 метрів квадратних;

ба більше – знищив покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кілометрів квадратних.

Блискавка в Україні: останні новини

2 липня блискавка на Львівщині забрала життя підлітка 2007 року народження. Трагедія трапилася о 21:45 у селі Тарасівка, що у Підберізцівській ТГ.

29 червня блискавка в Кагарлику під Києвом розвернуло авто під час руху. На щастя, 4 пасажирів автомобіля вижили.

У той же день блискавка була на Херсонщині – влучила в чоловіка, який під час грози шукав укриття на полі. Через удар він загинув. Ще один працівник, який теж постраждав, вижив.

Рятувальники рекомендують встановлювати системи захисту від блискавки, щоб запобігти пожежі або ураженню електричним струмом під час грози.