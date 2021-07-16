Блискавка влучила в будинок: на Закарпатті спалахнула пожежа на базі відпочинку
16 липня 2021 , 15:41Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
На Закарпатті блискавка влучила в будинок. Через це спалахнула пожежа. Рятувальники гасили загорання до глибокої ночі.
Пожежа спалахнула 15 липня орієнтовно о 22 годині на базі відпочинку в селі Біла Церква Тячівського району. Рятувальників викликав охоронець.
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На Закарпатті через блискавку горіла база відпочинку
Охоронець бази відпочинку, який й повідомив про пожежу, розповів, про ті події. Він пригадав, що:
- блискавка вдарила в антену на даху;
- вогонь став швидко поширюватися дерев'яною будівлею;
- полум'я перекинулося на прибудовану до бази відпочинку дерев'яну надвірну споруду.
О 00:30 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 03:45 – ліквідувати,
– розповіли в ДСНС.
Правоохоронці встановлюють остаточну причину пожежі та суму збитків. Проте вже відомо, що вогонь:
- знищив перекриття та покрівлю;
- також другий поверх готелю на площі 150 метрів квадратних;
- ба більше – знищив покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кілометрів квадратних.
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