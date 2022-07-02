"Аналог НАТО": на Близькому Сході можуть створити новий військовий союз

Країни Близького Сходу можуть створити військовий союз. Його головна мета – протистояння Ірану.

Незабаром відбудеться саміт країн Близького Сходу. Одним із питань порядку денного може бути створення нового військового союзу.

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Новий військовий альянс на Близькому Сході

У саміті будуть брати участь Йорданія, Єгипет, Ірак та країни Перської затоки. Останні події перед самітом вказують на те, що вони хочуть створити новий військовий союз.

Зокрема, джерела повідомляють, що у Шарм-еш-Шейху під егідою США вже відбулися таємні переговори щодо цього питання. В них взяли участь найвищі військові представники Єгипту, Йорданії, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Катару. Ці збори вже називають першими кроками у розробці "стратегії захисту від загальної загрози".

Іранська ядерна програма змушує країни Близького Сходу зблизитися заради протидії загрозі. Ізраїль вже почав активно налагоджувати стосунки зі всіма, хто може стати союзником у цьому питанні. Окрім того, США вийшли з регіону, тому його гарантувати безпеку країнам Близького Сходу доведеться самотужки.

Повідомляється, що новий військовий союз буде будуватися навколо Ізраїлю, в якого найбільш сучасна зброя. До нового союзу мають увійти Єгипет, Йорданія, ОАЕ, Бахрейн, Марокко, Саудівська Аравія, Оман, Катар та Кувейт. На боці Іранку наразі грають Ліван та Сирія.

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