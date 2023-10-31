Саудівська Аравія підвищує боєготовність військ після сутичок із хуситами

Минулого тижня на кордоні з Єменом загинуло четверо саудівських солдатів. Ці загострення відбулися через війну Ізраїлю та ХАМАС.

Напруга на Близькому Сході посилюється. Поки що не зрозуміло, чи буде це регіональна війна, чи щось серйозніше.

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Хто такі хусити

Хусити – представники однієї з релігійних течій ісламу, що з'явилася 1994 року. Під час перевороту 2014 року захопили столицю Ємена, яку досі контролють. Через це в Ємені розпочалася громадянська війна – і вона ще не закінчилася. Тегеран підтримує хуситів, ХАМАС і "Хезболлу", тож Іран і ці сили є віссю опору в регіоні проти Ізраїлю. Свої дії хусити пояснюють релігійною боротьбою. Але на їхній емблемі, окрім слів про Аллаха, є слова "смерть Америці" та "смерть Ізраїлю, прокляття юдеям".

Скільки територій Ємену контролюють хусити



Зеленим – території хуситів, рожевим – території під контролем уряду Ємена / Вікіпедія

До чого тут Саудівська Аравія

Саудівська Аравія вступила у громадянську війну в Ємені 2015 року. Після цього хусити стали регулярно атакувати її територію. Торік у квітні вони уклали перемир'я – і тепер стало відомо про жертви.

Також саме ця країна розділяє Ізраїль і Ємен, тож за останні кілька тижнів Саудівська Аравія перехоплювала ракети на своїй території, запущені хуситами в бік Ізраїлю.

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Хусити становлять небезпеку

Єменські хусити вдарили по Ізраїлю балістичними ракетами та безпілотниками 31 жовтня. Також анонсували нові удари, мовляв, арабські країни не могли мовчати. Заяви речника хуситів сповнені антиізраїльської і антиамериканської риторики, детальніше читайте про них тут.