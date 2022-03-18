Близько 14 200 вбитих ворогів та багато техніки: у Генштабі ЗСУ назвали втрати окупантів
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія атакувала Україну 22 дні тому. Понад три тижні ЗСУ продовжують захищати нашу країну та знищувати окупантів. Наразі ворог вже втратив понад 14 тисяч осіб та сотні одиниць техніки.
У Генштабі ЗСУ підрахували втрати з 24 лютого по 18 березня. Однак знищених росіян може бути більше, адже підрахунок складно вести через постійні бойові дії.
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Загальні бойові втрати Росії
Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом 18 березня:
- особового складу – близько 14200 осіб,
- танків – 450 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1448 одиниць,
- артилерійських систем – 205 одиниць,
- РСЗВ – 72 одиниці,
- засоби ППО – 43 одиниці,
- літаків – 93 одиниці,
- гелікоптерів – 112 одиниць,
- автомобільної техніки – 879 одиниць,
- кораблі / катери – 3 одиниці,
- цистерн з ПММ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 одиниць,.
- спеціальна техніка – 11 одиниць.
До слова, в Офісі Генпрокурора назвали, які воєнні злочини вчиняє РФ на території України. Один з найжахливіших – вбивства дітей. Через війну Росії проти України вже загинуло 109 неповнолітніх, ще 130 – поранено. Загалом за час війни в ОГП зафіксували 1833 воєнні злочини РФ. Деталі – читайте тут.