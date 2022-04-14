Близько 300 мостів зруйновані, пошкоджені дороги, – Кубраков про масштаби руйнувань від війни

Через російське вторгнення в Україні сильно постраждала транспортна інфраструктура. Унаслідок обстрілів окупантів ушкоджень зазнали дороги, порти та залізниця.

Кубраков: Уся наша транспортна інфраструктура постраждала

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, окупанти від першого дня повномасштабної війни почали руйнувати аеропорти.

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Кубраков заявив, що наймасовіших руйнувань зазнала дорога. Російські окупанти знищили близько 300 мостів по всій території України.

Починаючи із першого дня у нас почалися руйнування аеропортів, – це була найперша хвиля. Звичайно, що наймасовіші руйнування – це дороги. Близько 300 мостів зруйнованих по всій країні,

– сказав міністр.

Він зазначив, що найбільше постраждали ті області, де були або відбуваються активні бойові дії.

Ворог обстріляв порти й перебив ділянки на залізниці

Очільник Міністерства інфраструктури розповів, що через війну постраждала залізниця та порти.

"Залізниця – так само: є багато перебитих ділянок, є перебиті мости. Наприклад, біля Вознесенська великий міст. Є пошкоджені станції, вокзали. Порти обстріляні. Миколаївський порт вже не перший раз обстрілювався, ракети туди влучали й авіаційні бомби прилітали", – розповів Кубраков.

Міністр додав, що вся транспортна інфраструктура в Україні "в тому чи іншому ступені постраждала".

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