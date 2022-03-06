Близько 400 людей з Волновахи, яких чекали на Волині, потрапили під обстріл біля Вінниці

6 березня 2022 , 15:51
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Джерело:

телеграм Юрія Погуляйка

Близько 400 евакуйованих з Волновахи українців потрапили під обстріл поблизу Вінниці. Їх чекали на Волині, але ворог зірвав організований безпечний доїзд залізницею.

Новину повідомив Юрій Погуляйко – голова Волинської ОВА. Він наголосив, що евакуйовані українці групами добиратимуться на Волинь. Наразі уточнюють інформацію про їхню логістику та зустріч.

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Важливо. Близько 400 людей з Волновахи та прилеглих територій, яких чекали на Волині сьогодні, потрапили під обстріл поблизу Вінниці,
– наголосив Погуляйко.

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Автор: Мар'яна Бекало