Близько 600 людей загинули у Драмтеатрі Маріуполя, – розслідування ЗМІ

Найбільше інформаційне агентство США Associated Press провело розслідування, щоб з'ясувати скільки насправді загинуло людей під час бомбардування росіянами Драматичного театру в Маріуполі.

За даними Associated Press, близько 600 людей усередині та зовні будівлі загинуло ворожого обстрілу Драмтеатру. Зазначається, що розслідування показало справжню картину трагедії та приблизну кількість смертей мирних жителів, які прагнули врятуватись від російської навали.

Читайте також: "Маріуполь. Хроніки пекла": фільм про повню руйнацію і гуманітарну катастрофу вийшов онлайн

Нагадаємо, що 16 березня росіяни скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя. Він був офіційним місцем збору для біженців та про це точно було відомо російським окупантам. Вони свідомо почали бомбардування будівлі, де знаходились сотні мирних жителів.

Американське видання реконструювало 3D-модель Драматичного театру на основі свідчень очевидців, двох наборів планів поверхів театру, а також фотографій та відео, які були зроблені всередині будівлі.

За даними всіх свідків, принаймні 100 людей перебували на польовій кухні неподалік театру. З них не вдалось вижити абсолютно нікому. Вони також зауважили, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені людьми – приблизно одна людина на кожні 3 квадратні метри.

Видання також проаналізувало оцінки багатьох осіб, яким вдалось вижити після бомбардування. Згідно з ними, під час авіаудару всередині знаходилося близько 1 000 людей. Проте, зазначається, що ніхто не бачив, щоб врятувалося більше двох сотень людей.

Розслідування Associated Press також спростувало твердження Кремля про те, що театр служив українською військовою базою. Зверніть увагу, ніхто зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі Драматичного театру в Маріуполі. Також підкреслюється, що ніхто з врятованих не сумнівався, що маріупольський театр був зруйнований внаслідок удару саме російської авіації.

Що відомо про бомбардування Драматичного театру в Маріуполі:

Вас це може зацікавити – окупанти готують "парад" 9 травня у зруйнованому Маріуполі: дивіться відео