Близько 90 тисяч людей на Луганщині досі у бомбосховищах: люди виїжджають неохоче

Близько 90 тисяч людей досі перебувають у бомбосховищах громад Луганської області. Щодня їх просять евакуюватись в інші області.

Евакуація на Луганщині йде повільно

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, трагедія в Краматорську негативно вплинула на евакуації, – охочих евакуюватися меншає. В області досі перебуває багато дітей.

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Гайдай зазначив, що сьогодні вдалось евакуювати:

107 мешканців Кремінної;

115 лисичан;

близько 60 мешканців Гірської громади (декілька днів звідти евакуація була неможлива через обстріли);

12 попаснян;

47 сєвєродончан.

Він додав, що для людей, які залишаються в області традиційно, завезли декілька тонн гуманітарної допомоги: їжу, ліки, засоби гігієни. Патрульна поліція вже розвозить їх по бомбосховищах.

Подбайте про власну безпеку! Якщо ми Вас втратимо, за що тоді воюємо?! Бережіть себе! Автобуси чекають щоранку,

– звернувся Гайдай до мешканців Луганщини.

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