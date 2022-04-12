Близько третини російськомовного населення збирається перейти на українську

Через збройну агресію Росії проти України багато російськомовного населення почало переходити на українську мову спілкування. І експерти кажуть, що на них зараз не варто тиснути.

Про це розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі 24 каналу.

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Він каже, що частина українців, яка спілкувалася вдома виключно російською мовою або і російською, і українською, тепер хоче перейти лише на українську мову.

Антипович каже, що зараз відбувається зміщення тих, хто спілкувався російською мовою в категорію тих, хто спілкується чи збирається спілкуватися українською мовою.

Близько третини російськомовного населення говорить, що збирається у найближчий час перейти на українську мову. А ще більше тих, хто раніше спілкувався у побуті двома мовами, переходить на українську мову зараз. Таких роблять 2/3,

– наголосив він.

Директор соціологічної групи "Рейтинг" запевнив, що цей процес йде і тут тиснути не потрібно, бо це може створити певний спротив.

"Нехай люди розуміють, вчаться, пробують. Нехай це йде своїм темпом, і нічого російського тут немає бути", – наголосив Антипович.

За його словами, найбільше видно по соцмережах, що люди починають переходити на українську мову.

Олексій Антипович про думки людей під час війни та перехід на українську:



До слова, за час війни Росії з Україною чимало громадян зрозуміли, якою є РФ. Саме тому деякі знаменитості категорично відмовилися розмовляти мовою окупанта, яка була для них рідною все життя. Хто з зірок перейшов на українську – читайте у статті.