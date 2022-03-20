Близько третини жителів виїхало з Миколаєва після нападу Росії на Україну

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, скільки орієнтовно людей виїхали з міста. Адже окупанти обстрілюють Миколаївщину.

Відповідну інформацію повідомило Суспільне, посилаючись на мера Миколаєва. До речі, відомо, що окупанти вже покидають місто.

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Частина людей виїхали з Миколаєва

Приблизно третина жителів виїхала з Миколаєва після нападу Росії на Україну,

– заявив Сєнкевич.

Попередньо невідомо, про яку кількість людей мовиться. Проте 19 березня глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що бойові дії відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку.

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