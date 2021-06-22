Відомий блогер Волошин у Києві подарував дівчинці айфон, потім почав забирати, – ЗМІ

На блогера Волошина поскаржилась киянка, у доньки якої чоловік намагався забрати телефон. Перед тим він подарував дівчинці його "на камеру".

Інцидент трапився в Києві 21 червня. Натомість на сторінці блогера раніше з'явився коментар, але наразі сторінка недоступна.

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Блогер хотів, щоб дівчинка віддала телефон

Жителька Києва розповіла, що до них на вулиці підійшов відомий блогер Волошин та "на камеру" подарував дівчинці айфон. Жінка розповіла, що донька постійно його дивиться на тіктоці та розповідає історії всім друзям.

Він подарував подарунок – айфон! Вона так сильно зраділа, звичайно. Він знімав це все на відео, а потім вимкнув камеру і почав забирати подарунок. І пропонувати 2 тисячі гривень, щоб ми нікому про це не говорили,

– розповіла свою позицію мати дівчинки.

На опублікованому відео чутно суперечку між мамою дитини та блогером. Останній заявив, що "це був розіграш" та почав казати, щоб дитина повернула телефон. Жінка сказала, що вона не розуміє таких розіграшів.

Тоді блогер почав обіцяти їй гроші замість коробки. Ймовірно там був телефон. Все для того, щоб дитина віддала йому техніку. Врешті наприкінці відео він вживає нецензурну лексику.

Попередньо відомо, що блогер подарував дівчинці айфон, а потім почав його відбирати: дивіться відео

(Обережно! У відео нецензурна лексика)

До речі, на момент публікації сторінка блогера недоступна для перегляду. Та попередньо він там написав: "Не поспішайте робити висновки. Ви не знаєте всієї правди. Як можна всьому вірити".



Ймовірно, так виглядала сторінка Волошина / Скриншот 24 каналу



На сторінці Волошина видно фото з айфоном / Скриншот 24 каналу

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