Блогерка Крістіна Шаркаді продавала анкети на співбесіду: гроші мала передати на благодійність

Українська блогерка Крістіна Шаркаді придумала вигідний бізнес. Вона заявила, що шукає собі помічника. Щоб отримати анкету кандидати мали заплатити 200 гривень.

Гроші віддала на благодійність, але не всі

За словами Шаркаді, анкета була платною, аби її не заповнювали "всі підряд". Натомість блогерка обіцяла 500 доларів зарплати на перший час.

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Дівчина казала, що рандомно обере 3 анкети й вже серед них визначатиме кращу. Переможця блогерка обіцяла всього навчити.

На таку схему повелися близько 1200 людей, тобто Шаркаді отримала щонайменше 240 тисяч гривень. Спершу дівчина не казала, на що витратить гроші. Утім, коли люди почали обурюватися, вона заявила, що віддала їх на допомогу хворій дитині.

Користувачі помітили, що на лікування Шаркаді скерувала тільки близько 100 тисяч. Решту грошей блогерка ймовірно, поклала у власну кишеню. Однак про це вона промовчала.



Блогерка передала на благодійність лише частину грошей / Скриншот