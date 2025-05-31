У Запоріжжі чоловік з радянським ременем напав на блогерку під час стріму: шокуюче відео

На запорізьку блогерку здійснили напад прямо у центрі міста. Перехожий кілька разів вдарив жінку ременем з радянською зіркою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут масової інформації.

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Що відомо про напад на блогерку у Запоріжжі

Так, ввечері 29 травня невідомий з ремнем напав на блогерку Анастасію Полтавець, коли та проводила стрім. На відео, яке з'явилося в мережі видно, що блогерка встановила штатив і почала танцювати під українську музику. У цей час до неї, розмахуючи ремнем, наблизився чоловік і почав ним її бити.

Я був свідком цієї події. Анастасія часто стримить у цьому місці, збирає донати. Вона завжди там танцює. Цей чоловік готувався до атаки й просто почав її бити. Він не пояснював причини своїх дій, крім того, що йому це не сподобалося,

– розповів журналіст В'ячеслав Твердохліб.

З допомогою перехожих Анастасії вдалося повалити чоловіка на землю – після чого жінка кілька разів вдарила свого кривдника і викликала поліцію.

Напад з ременем на Анастасію Полтавець: дивіться відео

Невдовзі у своїх соцмережах блогерка показала і ремінь, яким її бив невідомий. Виявилось, що це радянський шкіряний ремінь з великою бляхою з зіркою. Сама Анастасія отримала синці та садна.

Блогерка показала "трофейний" ремінь / фото В'ячеслава Твердохліба

Анастасія Полтавець отримала травми / фото В'ячеслава Твердохліба

До речі, у Житомирі пізно ввечері 30 травня невідомий чоловік кинув гранату в натовп біля супермаркету. Відомо про 6 постраждалих. Сам нападник втік з місця, його шукає поліція.