Офіс Генпрокурора повідомив про підозру антиукраїнському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці

Прокремлівський блогер-мільйонник Юрій Подоляка уже тривалий час через свій канал розповсюджує антиукраїнську пропаганду. Виїхавши до повномасштабного вторгнення до Росії, він, вочевидь, вважав, що може уникнути правосуддя. Однак йому уже повідомили про підозру.

Підозру громадянину України, блогеру з кількамільйонною аудиторією підписників та журналісту у Росії повідомили про підозру за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. Зробили це за вчинення низки злочинів проти основ національної безпеки України.

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Що відомо про злочини Юрія Подоляки

Як повідомили в Генпрокуратурі, за даними слідства, підозрюваний на свою величезну аудиторію публікував матеріали з антиукраїнськими наративами. Свою дезінформацію Юрій Подоляка масово поширював через власний сайт та канали в ютубі, рутубі та телеграмі.

Перебуваючи на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб,

– підкреслили в СБУ.

Вичерпну доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку зібрала СБУ. Так, у своїх авторських програмах проросійський блогер та журналіст:

виправдовував збройну агресію Росії,

поширював дискредитуючу інформацію про ЗСУ,

"обґрунтовував" необхідність зміни конституційного ладу та меж території України,

"легалізовував" терористичні організації "ЛНР" та "ДНР", а також окуповані державою-агресором українські території,

надавав викривлені коментарі щодо збройних агресивних дій загарбників у 2022 році на Київщині, Харківщині, Херсонщині та в Маріуполі.

Також відомо, що зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, зокрема, на ток-шоу Соловйова. Під час ефірів він не раз закликав до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави.

Висновком експертизи підтверджено протиправність цих публічних висловлювань як таких, що спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності, економічній та інформаційній безпеці України в умовах воєнного стану,

– зазначили в Офісі Генпрокурора.

За свої злочини може потрапити за ґрати на тривалий час

Своїми вчинками Юрій Подоляка порушив цілу низку статей Кримінального кодексу України. Йому повідомили про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (частина 2 статті 109),

розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України (частина 1 статті 110),

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111),

пропаганда війни (стаття 436),

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників (частина 2 статті 436-2).

Варто зазначити, що за порушення цілого "букету" статтей Кримінального кодексу проросійському пропагандисту "світить": арешт на 6 місяців, виправні роботи на строк до 2 років, обмеження волі на строк від 3 до 5 років, позбавлення волі від 3 років до довічного ув'язнення.

Попри те, що блогер Юрій Подоляка наразі перебуває на території країни-терористки, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.