Чи впливають протести перевізників на постачання зброї: в ОП дали чітку відповідь

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на польсько-українському кордоні. Ситуація вкрай серйозна та має значний вплив на ситуацію в Україні.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, чи впливають протести на постачання зброї в нашу державу. Хто організував блокаду, як реагувати українцям та чому поляки виступають проти "єЧерги" – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

Читайте також Історія про страх конкуренції: чому влада Польщі не реагує на блокування кордону з Україною

Чи впливають протести на постачання військової допомоги

"Ні, на постачання зброї ніяк не впливає. Це все йде в межах абсолютної чіткої стратегії Польської Республіки на допомогу Україні військово. Блокуються інші вантажі, комерційні вантажі, зрозуміло, що це погана ситуація", – зауважив радник голови ОПУ.

Військова допомога надалі постачається за попередніми домовленостями з українськими партнерами через транзитивну територію Польщі.

Подоляк сказав, що блокування кордону дійсно є відголосом запеклої політичної боротьби на парламентських виборах Польщі. Потрібно дочекатися, коли поляки остаточно сформують коаліційний уряд, імовірно, на чолі з Дональдом Туском. Оскільки тимчасовий уряд, який очолює Матеуш Моравецький, не активно працює по деблокаді й навряд чи розв'язуватиме проблему.

повернення дозволів для українських перевізників; посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту); заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС; отримання доступу до української системи "Шлях"; окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга"; виділення окремих черг для порожніх авто.

Хто організував блокаду та чому бояться конкуренції

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є 6 вимог:

За словами Подоляка, організатори блокування – ультраправа партія "Конфедерація", вона дійсно має право на протести, але не на кордоні з Україною. Водночас партія має претензії не до нашої держави, а до Брюсселя.

Ми ж говоримо про єдиний економічний європейський простір, де є відповідна конкуренція. Український перевізник – це конкурент польського перевізника, який свого часу був конкурентом для інших перевізників, зокрема, французьких та німецьких,

– зазначив радник голови ОПУ.

Поляки зайняли суттєву частку глобального європейського ринку вантажних перевезень завдяки більш ефективній логістиці. Сьогодні ж Україна намагається вийти на європейський ринок у межах домовленостей, дозволів та вантажного безвізу, про що дбає Брюссель.

І тому, якщо ви, польські перевізники, організовані партією "Конфедерація", хочете довести, що маєте право отримати ексклюзивні можливості працювати на ринку перевезень чи винищити конкуренцію, то йдіть, будь ласка, до Брюсселя і проводьте там протестні заходи,

– сказав Подоляк.

Конкуренція навпаки вкрай ефективний інструмент, який дозволяє плідно працювати у різних галузях. Тому блокування кордону з Україною – не відповідає засадничим принципам існування економічного товариства ЄС.

Як реагувати українцям

Подоляк наголосив, що українцям потрібно набратися терпіння, попереду чекає багато політичних спекуляцій. Війна ламає певні принципи існування Європи. Війна висуває інші вимоги щодо єдиного економічного, політичного та інформаційного простору Європи.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Тому відбувається певний спротив, зокрема з боку Росії. Ультраправі партії присутні у всіх європейських країнах. Події, які відбуваються в Угорщині, Словаччині, Нідерландах та Польщі – це відголоси довоєнної Європи.

Європа матиме інакший вигляд. Російські впливи будуть значно зменшуватися, але вони чинять спротив у всьому. Ми маємо мати міцні нерви, розуміти політичні проблематики наших партнерів, країн-партнерів, зокрема Польщі,

– пояснив Михайло Подоляк.

Після формування польського уряду відбуватимуться переговори на різних рівнях, зокрема, прем'єр-міністрів, міністрів транспорту й зв'язку та міністрів інфраструктури.

Цікаво Му*аки були і є: чому не варто злитися на всіх поляків

Чому поляки проти "єЧерги"

Польські перевізники активно протестують проти української програми "єЧерга". Вони вимагають створити окрему чергу для авто на номерах Європейського Союзу.

Ми більш конкуренті та мобільні. Ми швидко відтісняємо. Це ж завжди принцип, коли на якийсь ринок заходить нова компанія, яка поводить себе амбітніше, тому що всі компанії звикли до певних домовленостей. І будь-яка конкурентна юна компанія буде поводитися агресивніше й тим самим відвойовуватиме шматки ринку в інших. А вони не хочуть змінюватися. Я безвідносно до ситуації з Польщею,

– сказав радник голови ОПУ.

Тобто, старі компанії на ринку часто не хочуть вносити корективи в роботу й створювати якісніший сервіс для клієнта. Тому компанія з правильною стратегією, коли виходить на новий ринок, матиме певні переваги.

Блокада польсько-українського кордону: головне