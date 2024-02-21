Деякі з польських протестувальників виявилися не фермерами, а пропутінськими активістами

Вже не перший день на польсько-українському кордоні фіксується напруження ситуація через протести польських фермерів. Однак, як з'ясувалося, низка протестувальників виявилася зовсім не аграріями, а маргінальними проросійськими політиками та активістами.

Вдалося знайти щонайменше двох "фермерів", які беруть участь у блокаді кордону. Серед них "борець із нацизмом" Петро Панасюк, який є в базі "Миротворця", та екскандидат від радикальної партії "Конфедерації" Томаш Бучек, передає 24 Канал.

Дивіться також За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами

Панасюк не приховує свої проросійські погляди

Одна із користувачів застосунку "Х" (раніше Twitter – 24 Канал) Aurora Borealis звернула увагу на Петра Панасюка. Мовиться, що у вищезгаданій мережі він вказав сторінку "ВК" як свій вебсайт.

Звичайний "польський фермер" з російським "Вконтакте,– зазначила жінка.

Панасюк вказав свою сторінку у соцмережі "ВК" / Скриншот Jürgen Nauditt

Панасюк вважає себе істориком, політиком та геостратегом, хоча усі його "знання" у вищеперерахованих сферах викликають сумніви. Зокрема, в описі свого акаунту він закликає "перемогти нацизм".

Загалом у своїх соцмережах Панасюк активно підтримує російську армію, критикує Україну, США та польську владу. Зокрема, проросійський активіст публікував фото з протестів на кордоні, де він перебуває у компанії страйкарів.

Панасюк внесений до "Миротворця"

У базі "Миротворець" Панасюк внесений до списку спільників Росії. Повідомляється, що він є агентом або ж співробітником російських спецслужб.

До бази він потрапив за участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Росії, поширення наративів кремлівської пропаганди, а також маніпулювання суспільно значущою інформацією.

Крім того, він брав участь в актах гуманітарної агресії проти України під час російсько-української війни.

Панасюк є у базі "Миротворця" / Скриншот Jürgen Nauditt

Зауважимо, в контактах Панасюка є Рафал Меклер, який є представником радикальної "Конфедерації". Він є лідером ультраправої українофобської партії "Ruch Narodowy".

Протягом довгого часу Меклер поширював байки про так звані "плани Вашингтона", а також "руйнівний вплив Євросоюзу".

Польський політик є власником логістичної компанії Rafał Mekler TRANSPORT, яка доставляла вантажі до Росії. З осені 2023 року посадовець особисто відвідує акції протесту на кордоні України та активно просуває свої ідеї у мережі.

Ще один фейковий "фермер"

Журналіст Євген Плінський оприлюднив інформацію про ще одного проросійського посадовця. Мовиться про Томаша Бучека, який відкрито висловлює свою антиукраїнську позицію.

Томаш Бучек бере участь у протестах / Скриншот 24 Каналу

Бучек є дрібним польським підприємцем, а також будівельник-інженером. Восени він був кандидатом у Сейм від радикальної "Конфедерації", яка виступає проти підтримки України.

Втім, на виборах Бучек набрав лише 1,6% голосів і до Сейму не пройшов. Попри це, Бучек залишився в політиці й продовжив участь у деструктивних кампаніях, спрямованих на протистояння Україні. У своєму профілі посадовець називає себе "громадським діячем".

Він відверто каже, що не є фермером, але підтримує протест і закликає всіх до нього долучатися. Які проблеми Україна створила будівельнику-інженеру Бучеку, ніхто не знає, проте Томаш взяв свій трактор та поїхав на ньому висипати українське зерно з вагонів та знімати пристрасті про те, як він захищає інтереси поляків.

Водночас старшим політичним партнером Бучека у блокаді кордону є Кшиштоф Босак. Він обіймає посаду віцеспікера "Конфедерації", який розповідає про "українську загрозу" для Польщі та вимагає повного ембарго на українську продукцію.