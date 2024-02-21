Деякі з польських протестувальників виявилися не фермерами, а пропутінськими активістами
Вже не перший день на польсько-українському кордоні фіксується напруження ситуація через протести польських фермерів. Однак, як з'ясувалося, низка протестувальників виявилася зовсім не аграріями, а маргінальними проросійськими політиками та активістами.
Вдалося знайти щонайменше двох "фермерів", які беруть участь у блокаді кордону. Серед них "борець із нацизмом" Петро Панасюк, який є в базі "Миротворця", та екскандидат від радикальної партії "Конфедерації" Томаш Бучек, передає 24 Канал.
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Панасюк не приховує свої проросійські погляди
Одна із користувачів застосунку "Х" (раніше Twitter – 24 Канал) Aurora Borealis звернула увагу на Петра Панасюка. Мовиться, що у вищезгаданій мережі він вказав сторінку "ВК" як свій вебсайт.
Звичайний "польський фермер" з російським "Вконтакте,– зазначила жінка.
Панасюк вважає себе істориком, політиком та геостратегом, хоча усі його "знання" у вищеперерахованих сферах викликають сумніви. Зокрема, в описі свого акаунту він закликає "перемогти нацизм".
Загалом у своїх соцмережах Панасюк активно підтримує російську армію, критикує Україну, США та польську владу. Зокрема, проросійський активіст публікував фото з протестів на кордоні, де він перебуває у компанії страйкарів.
Панасюк внесений до "Миротворця"
У базі "Миротворець" Панасюк внесений до списку спільників Росії. Повідомляється, що він є агентом або ж співробітником російських спецслужб.
До бази він потрапив за участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Росії, поширення наративів кремлівської пропаганди, а також маніпулювання суспільно значущою інформацією.
Крім того, він брав участь в актах гуманітарної агресії проти України під час російсько-української війни.
Зауважимо, в контактах Панасюка є Рафал Меклер, який є представником радикальної "Конфедерації". Він є лідером ультраправої українофобської партії "Ruch Narodowy".
Протягом довгого часу Меклер поширював байки про так звані "плани Вашингтона", а також "руйнівний вплив Євросоюзу".
Польський політик є власником логістичної компанії Rafał Mekler TRANSPORT, яка доставляла вантажі до Росії. З осені 2023 року посадовець особисто відвідує акції протесту на кордоні України та активно просуває свої ідеї у мережі.
Ще один фейковий "фермер"
Журналіст Євген Плінський оприлюднив інформацію про ще одного проросійського посадовця. Мовиться про Томаша Бучека, який відкрито висловлює свою антиукраїнську позицію.
Бучек є дрібним польським підприємцем, а також будівельник-інженером. Восени він був кандидатом у Сейм від радикальної "Конфедерації", яка виступає проти підтримки України.
Втім, на виборах Бучек набрав лише 1,6% голосів і до Сейму не пройшов. Попри це, Бучек залишився в політиці й продовжив участь у деструктивних кампаніях, спрямованих на протистояння Україні. У своєму профілі посадовець називає себе "громадським діячем".
Він відверто каже, що не є фермером, але підтримує протест і закликає всіх до нього долучатися. Які проблеми Україна створила будівельнику-інженеру Бучеку, ніхто не знає, проте Томаш взяв свій трактор та поїхав на ньому висипати українське зерно з вагонів та знімати пристрасті про те, як він захищає інтереси поляків.
Водночас старшим політичним партнером Бучека у блокаді кордону є Кшиштоф Босак. Він обіймає посаду віцеспікера "Конфедерації", який розповідає про "українську загрозу" для Польщі та вимагає повного ембарго на українську продукцію.