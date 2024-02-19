Блокування пасажирських автобусів на кордоні грає на руку Росії, – Кубраков про можливі наслідки

В понеділок, 19 лютого, у мережі оприлюднювали відео, де польські протестувальники блокують проїзд автобусів з пасажирами. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів про можливі наслідки таких дій.

Раніше в Україні відреагували на інцидент з блокуванням пасажирських автобусів. Міністр Олександр Кубраков вже провів переговори з польською стороною, а саме з головою Бюро безпеки Польщі Яцеком Сєвєрою.

Дивіться також "Валіть додому, с*чі діти": польські фермери почали протестувати на залізницях

Дії, що грають на руку ворогу

Журналісти поцікавилися у міністра Кубракова про термінові перемовини з польською сторону, про зміст розмови з польським колегою та чи є розуміння неприпустимості дій протестувальників у наших польських партнерів.

Кубраков зазначив, що і блокування вантажівок не є припустимим. Він наголосив, що Україна зі свого боку робить все можливе, аби мінімізувати "якісь можливі економічні втрати для польських фермерів, аграріїв та бізнесу".

За його словами, протягом останнього періоду, ми експортували понад 17 мільйонів тонн агропродукції через наш Чорноморський коридор.

Також він зазначив, що в січні через територію Польщі транзитом ми експортували всього лише 300 000 тонн аграрної продукції, більшість всього обсягу – це залізницею.

Коли почалося блокування ще й наших пасажирських автобусів і потягів, ми говоримо, що це неприпустимо. Це грає на руку Росії, Москва може цим скористатися. Блокада відбувається на польській стороні і лише польські правоохоронці можуть навести там порядок,

– заявив Кубраков.

Він також додав, що Росія вже користується цією кризою у своїх інтересах, просуваючи наративи про сварку між Польщею та Україною. Крім того, міністр сказав, що Росією може готувати додаткові провокації на кордоні.

Що відомо про перемовини з польською стороною

У мережі поширили відеоматеріали, як на польському кордоні не пропускали пасажирські автобуси. Так, можна побачити, що протестувальники повністю перекрили дорогу. За словами міністр Олександра Кубракова, блокування транспорту на польському кордоні матиме важкі соціально-політичні наслідки для обох країн.

Відповідно через це він провів термінові переговори з головою Бюро безпеки Польщі Яцеком Сєвєрою. Під час розмови український міністр наголосив, що блокада пасажирського транспорту на кордоні неприпустима.

"Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу, на ім'я Росі", – зазначив він. За його словами, "ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та розв'язання проблеми загалом".

Заступник міністра Сергій Деркач наголосив, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає ще критичнішою. Тому він перебуває на постійному зв'язку з польським заступником міністра – Павелом Ганцажем.

Як зазначив Деркач, наразі заблоковано 6 пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація – на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Наразі там повністю заблоковано рух вантажного транспорту.