Україна знову в заручниках: чому польські фермери перекривають наш кордон

Польські фермери знову шантажують і погрожують перекрити кордон з Україною. Найцікавіше, що цього разу їхні вимоги навіть не стосуються нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Відомо, що цього разу вони вимагають, аби Європейський Союз не ратифікував угоду про вільну торгівлю з Меркосур, куди входять країни Південної Америки.

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Чому польські фермери знову перекривають кордон з Україною

Як наголосив Пендзин, Меркосур – організація з економічного співробітництва Південної Америки. Загальне населення країн, які туди входять, більш ніж пів мільярда людей. Європейський Союз якраз шукає нові ринки для власної продукції. Це все відбувається на тлі погроз Трампа вводити мита на ринку США для іноземної продукції.

Угоду про вільну торгівлю з Меркосур сильно підтримують старі країни Європи. Особливо та ж Німеччина. Туди підуть високотехнологічні європейські товари, а взамін що? Аграрна продукція. Для польських фермерів це буде надзвичайно важким ударом,

– розповів Пендзин.

Відповідно польські фермери пробують зачепити Брюссель, тому знову "згадали" про український кордон. У цьому випадку наша держава стала заручницею ситуації. При цьому вимоги тамтешніх фермерів взагалі не стосуються України.

Тут варто також згадати попередній етап блокування кордону наприкінці 2023 року. Тоді фермери насамперед блокували не ті фури, які йшли з України в Польщу, а навпаки. В чергах стояли вантажівки, де були вкрай важливі для нашої держави товари.

Не буде це великою конспірологією, якщо скажу, що за польськими протестувальниками є ще дві речі, які впливають на процеси. Перше – початок передвиборчої президентської кампанії. Фермерів точно використають у цій боротьбі. Друге – навряд чи ці протестувальники безплатно виходять. Попередні блокування фінансувалися, зокрема, проросійськими політичними силами у Польщі. Є побоювання, що ці процеси і зараз фінансуватиме наш ворог,

– зауважив Пендзин.

Попри це, Польща акуратно вирішує проблему з фермерами. Все через те, що в аграрному секторі залучені мільйони виборців. А президентські вибори у Польщі відбудуться вже у травні 2025 року.