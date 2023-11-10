Польські перевізники блокують кордон: місцями водіям доводиться чекати понад 8 діб

Польські перевізники продовжують блокувати три з чотирьох пунктів перетину на кордоні Польщі з Україною. Водіям місцями доводиться очікувати понад 8 діб, щоб проїхати.

Як зазначають кореспонденти, тисячі автівок стоять на кожному заблокованому переході. Польські прикордонники кажуть, час очікування на перетин кордону сягає 200 годин.

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Стоять у черзі понад 8 діб

Власне, такою є ситуація на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Водії зазначають, що 9 листопада до пунктів пропуску підвезли біотуалети. Відтак, очікувати на можливість перетнути кордон стало бодай трішки комфортніше. Загалом же ситуація напружена. Так, одному з водіїв зранку 10 листопада стало зле. Йому допомогу надавали колеги.

Також наші водії час від часу ходять до пікетувальників на переговори. Втім, жодного результату досягнути не вдається. Зауважують кореспонденти, що перед тим представники польського Міністерства інфраструктури проводили зустріч з мітингарями. Вона тривала три години, але теж безрезультатно.

На пункті пропуску "Медика – Шегині", єдиному, який не блокують, на перетин станом на 14:00 10 листопада очікували 1400 вантажівок.

Зазначимо, що вже п'ять днів триває блокада польсько-українського кордону. Польські перевізники вимагають повернення дозволів для українських водіїв, а також вилучення польських автівок з електронної черги. Крім того, вимагають поза чергою випускати з України порожні польські вантажівки.

Перевізники з Польщі заблокували рух вантажівок відразу на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Розпочалося це 6 листопада. Мовиться про пункти пропуску "Гребенне – Рава-Руська", "Корчова – Краківець", а також "Дорогуськ – Ягодин".