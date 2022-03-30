Блокада, вуличні бої і понад 100 тисяч людей у місті: яка ситуація в Маріуполі

30 березня 2022 , 09:32
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Ситуація в Маріуполі залишається складною. Це українське місто страждає від рук окупанта чи не найбільше – його вважають "гарячою" точкою.

При цьому Збройні Сили України продовжують активну боротьбу з окупантами. Якою була ніч на 30 березня у регіонах, розповідає 24 канал з посиланням на Офіс Президента.

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Яка ситуація в Маріуполі станом на 30 березня

Маріуполь вже протягом 30 днів перебуває в облозі. Ворог не зупиняється і руйнує місто, використовуючи найрізноманітніші види озброєння. 

У місті пошкоджено або повністю зруйновано 90% житлових будинків та інфраструктури. Однак ситуація залишається незмінною.

Маріуполь без змін: блокада, вуличні бої. У місті залишається понад 100 тисяч людей,
– йдеться у повідомленні.

Зауважте, російські війська відібрали життя приблизно у 5 тисяч маріупольців, з них 210 – діти.

 

До теми – як виглядає Маріуполь зараз: дивіться відео

 

Автор: Марта Касіянчук